МИД Великобритании объявил о готовящихся против России санкциях

Лондон, 30 января. Лондон собирается в ближайшее время расширить санкционный пакет в отношении Российской Федерации. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

По словам дипломата, соответствующие шаги принимаются на фоне эскалации напряженности вокруг Украины.

Ранее стало известно, что МИД Великобритании может объявить о новых антироссийских ограничениях в понедельник, 31 января. Лиз Трасс отмечала, что действия Лондона координируются с европейскими и американскими партнерами. Новые меры должны «нанести ущерб» ряду физических лиц и финансовых структур России.

Стоит отметить, что в Москве отвергают все обвинения о подготовке «вторжения» на Украину. Однако Запад продолжает активно нагнетать истерию вокруг этого вопроса.