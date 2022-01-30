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Наташа Королева исполнила хит Андрея Губина с сыном в шоу «Две звезды»

Шоу-бизнес
Наташа Королева исполнила хит Андрея Губина с сыном в шоу «Две звезды»
1tv.ru  /  Первый канал, АО

Москва, 30 января. Певица Наташа Королева появилась в новом эпизоде проекта «Две звезды. Отцы и дети». Артистка спела дуэтом с сыном Архипом.

Проект «Две звезды» вернулся на Первый канал после восьмилетнего перерыва. В новом эпизоде сезона Наташа Королева появилась на сцене с сыном от танцора Сергея Глушко Архипом. Семья исполнила хит Андрея Губина «Девушки как звезды».

Судьи неоднозначно отреагировали на музыкальный дуэт. Так, телеведущий Валдис Пельш остался разочарован вокальными способностями Архипа Глушко.

«Архип, у меня были небольшие претензии по вокалу, но мама вывозит, мама нивелирует какие-то шероховатости вашего дуэта», — отметил телеведущий.

Наташа Королева исполнила хит Андрея Губина с сыном в шоу «Две звезды»
Prt Scr youtube.com / Первый канал

Несмотря на недовольство Пельша, другие члены жюри оказались более благосклонны к дуэту. Комик Владимир Винокур записывал выступление на видео и наслаждался музыкальным номером, а актер Александр Олешко даже отстукивал по столу ритм популярной песни в такт исполнителям.

Ранее шоу «Две звезды» столкнулось с критикой со стороны аудитории. Зрители отметили, что на выступления артистов было «больно смотреть», и признались, что остались разочарованы.

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королева тарзан две звезды
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