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Ванга предсказала возвращение некоторых держав в состав России в 2022 году

  /   Обновлено: 30 января 2022 12:00
Общество
Ванга предсказала возвращение некоторых держав в состав России в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 января. Опубликованы жуткие пророчества на 2022 год, которые дали известная болгарская провидица Ванга и пророк Нострадамус. Предсказания касаются России и других держав.

Ванга была уверена, что в 2022 году лидеры двух государств пожмут друг другу руки. В состав России вернутся некоторые славянские державы. Какие конкретно страны имелись в виду, неясно.

Нечто похожее о 2022 годе говорил Нострадамус, который предсказал, что этот период ознаменуется объединением враждующих народов перед общей угрозой. По его словам, в наступившем году мир ждет глобальное потепление, к которому причастны люди, а не природа.

Ванга предсказала возвращение некоторых держав в состав России в 2022 году
пресс-служба первого канала /

«Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и станет властелином мира», — говорится в предсказании Ванги.

Болгарская предсказательница увидела, что в 2022 году все, кто когда-то отвернулись от России, вернутся в новом обличье, что приведет к могуществу государства.

Ранее ясновидящая Вера Лион предсказала новый виток противостояния России и Запада. В ее пророчествах говорится, что ожидается жесткое противоборство, но Москва сможет выйти из него победительницей.

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ванга нострадамус предсказание пророчество
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