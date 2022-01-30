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Шведский биатлонист Самуэльссон по-русски поблагодарил подписчицу за пожелание удачи на ОИ

Спорт
Шведский биатлонист Самуэльссон по-русски поблагодарил подписчицу за пожелание удачи на ОИ
Global Look Press  /  Sven Hoppe/dpa

Пекин, 30 января. Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон на русском языке ответил своей подписчице в Instagram, которая пожелала ему успехов на зимних ОИ-2022 в Пекине.

Поклонница 24-летнего биатлониста написала по-русски на странице спортсмена в социальной сети.

«Себба, желаю вам на Олимпиаде в каждой гонке быть в тройке вместе с нашими ребятами», — написала девушка.

Швед не стал игнорировать комментарий и лаконично ответил фанатке на русском языке.

«Спасибо», — ответил он.

Ранее олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане пожаловался на проблемы с унитазом в своем гостиничном номере в олимпийской деревне, а также сообщил, что температура в комнате ночью составляла 12 градусов. Биатлонисту даже пришлось спать в одежде.

Соревнования по биатлону на Играх в Пекине стартуют 5 февраля.

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биатлон ои-2022 Себастиан Самуэльссон
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