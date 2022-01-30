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Глава МИД ФРГ Бербок оценила перспективы «зеленой» энергетики РФ

Экономика
Глава МИД ФРГ Бербок оценила перспективы «зеленой» энергетики РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 30 января. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала медиагруппе Funke ход реализации энергоперехода на альтернативные источники энергии России.

Немецкий МИД считает, что переход к возобновляемым источникам энергии в России может случиться более быстро в связи с тем, что Европейский союз запланировал введение трансграничного углеродного налога.

Уже сейчас многие российские предприятия самостоятельно выбрали «зеленый» вектор развития, к которому начинают стремиться и переводить производства на альтернативные энергоресурсы, говорит Бербок.

«В этой связи многие фирмы в России сами набирают темп при переходе на возобновляемые источники и водород», — подметила глава министерства иностранных дел.

Кроме того, Бербок подчеркнула, что Российская Федерация имеет «невероятные размеры», а поэтому у страны есть «огромный потенциал» для развития экономики, основанной на «зеленом» водороде и применения инновационных бизнес-моделей. Руководитель дипломатического ведомства добавила, что Германия хотела бы сотрудничать с Москвой по данным вопросам.

Отечественные разработчики водорода и аммиака могут выйти на экспортный уровень в районе 9-10 млн тонн продукции ежегодно в течение десяти лет, что указывается в оценке экспертов в рамках доклада Всемирного экономического форума и BCG.

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Все новости / Экономика / Глава МИД ФРГ Бербок оценила перспективы «зеленой» энергетики РФ
мид фрг виэ зеленая энергетика россия и германия Бербок
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