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Организаторы ОИ-2022 забавно исковеркали имена российских лыжников

  /   Обновлено: 30 января 2022 11:46
Спорт
Организаторы ОИ-2022 забавно исковеркали имена российских лыжников
Global Look Press  /  Chen Xiaogen/Sipa Asia/Keystone Press Agency

Пекин, 30 января. Лыжница Юлия Ступак опубликовала в Instagram-stories снимки из пекинского аэропорта, куда прибыла утром национальная команда России. На одном фото спортсмены запечатлены с табличками, на которых написаны их исковерканные имена.

Встречавшие российскую делегацию члены оргкомитета забавно перепутали имена олимпийцев.

Организаторы ОИ-2022 забавно исковеркали имена российских лыжников
Prt Scr instagram.com / @ yulia_belorukova

«Просто прочтите наши имена. У Ивана Якимушкина резко сузились глаза. Да простит меня Серега [Устюгов]», — сопроводила подписью фото Ступак.

На табличках с именами россияне представлены, как Ступакия, Аталия, Якимус и Гей.

Соревнования лыжников на Олимпийских играх в Пекине стартуют 5 февраля. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов наград.

Ранее пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) объявила состав национальной команды на пекинские Игры-2022. В состав женской сборной тренерский штаб включил Наталью Непряеву, Татьяну Сорину, Юлию Ступак, Анастасию Рыгалину, Веронику Степанову, Христину Мацокину, Лилии Васильеву и Марию Истомину.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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Все новости / Спорт / Организаторы ОИ-2022 забавно исковеркали имена российских лыжников
сергей устюгов ои-2022 наталья непряева юлия ступак
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