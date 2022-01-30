Кедми предупредил США о способности России молниеносно реализовать «кубинский сценарий»

Москва, 30 января. Странам Запада не стоит забывать о том, что Россия способна за считанные часы перебросить многотысячный военный контингент на пять тысяч километров, заявил политолог Яков Кедми.

Эксперт напомнил, что в настоящее время обсуждается возможность создания российских военных баз в странах Латинской Америки. По словам Кедми, переговоры президента России с лидерами Кубы и Венесуэлы имеют большое значение. Кедми предупредил западные страны о способности ВС РФ молниеносно реализовать «кубинский сценарий».

«Насколько эти диалоги были содержательны в контексте повторения кубинского сценария, не знаю. На месте западных партнеров я бы внимательно вспомнил стратегические маневры РФ», — заявил политолог.

По его словам, Белому дому следует освежить в памяти события недавнего прошлого. Кедми объяснил, что речь не идет о переброске танковых подразделений или другой тяжелой боевой техники. России будет достаточно быстро направить поближе к США ракетное вооружение, чтобы вызвать панику у оппонента.

«Последнее время российская армия отрабатывала маневры для обеспечения высокой мобильности при переброске значительного числа войск в самые отдаленные точки. Благо территории России позволяют это сделать», — подытожил эксперт.

Ранее Кедми заявил, что Запад не способен предсказать действия России, потому что не понимает и не знает ее. По его словам, ЦРУ с момента своего создания допускает фатальные просчеты, которые касаются реакции Москвы.