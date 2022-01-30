Трамп пообещал запретить участие трансгендеров в женском спорте с приходом республиканцев

Вашингтон, 30 января. Когда Республиканская партия придет к власти в США, она запретит трансгендерным людям соревноваться с женщинами в спорте. С таким заявлением выступил экс-глава государства Дональд Трамп.

Бывший президент произнес речь на митинге в Техасе. Он назвал нелепым выступление трансгендеров на женских соревнованиях и пообещал запретить подобную практику в случае прихода республиканцев к власти.

«Слышали о мужчине, который в команде по плаванию одной школы, которую я хорошо знаю? Там рекорд держался 11 лет, а он превысил его на 38 секунд», — привел пример Дональд Трамп.

Ранее стало известно о победе пловчихи-трансгендера на соревнованиях в США. Отмечается, что спортсменка обыграла другую соперницу, которая также подверглась процедуре по смене пола.