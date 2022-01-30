Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 12:51
12:50
Происшествия
Угрожавшего взорвать посольства России и США в Армении мужчину задержали полицейские
12:46
Политика
Американист Дробницкий предрек Байдену большие проблемы после скандала с Зеленским
12:46
Общество
Леонид Куравлев провел последние дни в хосписе без сознания
12:46
Общество
Ученые из Университета Тафтса и Гарварда помогли лягушке отрастить потерянную ногу
12:44
Происшествия
Аноним «заминировал» восемь торговых центров в подмосковном Клину
12:37
Экономика
Напряженность в отношениях РФ и Украины угрожает мировому рынку зерна
12:37
Спорт
Глава Bellator Кокер отказал Федору Емельяненко в титульном поединке
12:34
Армия
Британия готова перебросить дополнительные войска в Эстонию из-за ситуации на Украине
12:34
Общество
Показатель смертности от COVID-19 в Петербурге продолжает расти
12:33
Общество
Актер Леонид Куравлев хотел, чтобы его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой
Все новости

Трамп пообещал запретить участие трансгендеров в женском спорте с приходом республиканцев

Политика
Трамп пообещал запретить участие трансгендеров в женском спорте с приходом республиканцев
twitter.com  /  Пресс-служба Combate Global

Вашингтон, 30 января. Когда Республиканская партия придет к власти в США, она запретит трансгендерным людям соревноваться с женщинами в спорте. С таким заявлением выступил экс-глава государства Дональд Трамп.

Бывший президент произнес речь на митинге в Техасе. Он назвал нелепым выступление трансгендеров на женских соревнованиях и пообещал запретить подобную практику в случае прихода республиканцев к власти.

«Слышали о мужчине, который в команде по плаванию одной школы, которую я хорошо знаю? Там рекорд держался 11 лет, а он превысил его на 38 секунд», — привел пример Дональд Трамп.

Ранее стало известно о победе пловчихи-трансгендера на соревнованиях в США. Отмечается, что спортсменка обыграла другую соперницу, которая также подверглась процедуре по смене пола.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Трамп пообещал запретить участие трансгендеров в женском спорте с приходом республиканцев
сша трамп трансгендеры
Комментировать