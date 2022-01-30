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Премьер Мали призвал главу МИД Нигера к сдержанности

Весь мир
Премьер Мали призвал главу МИД Нигера к сдержанности
wikipedia.org  /  NigerTZai / CC BY-SA 4.0

Бамако, 30 января. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига призвал главу внешнеполитического ведомства Нигера Хассуми Массауду к сдержанности. Об этом сообщили сотрудники информационного портала Malijet.

Ранее нигерский дипломат поддержал французского коллегу Жан-Ива Ле Дриана и обвинил временные власти Бамако в «фальсифицированном патриотизме».

«Мы были удивлены, услышав выступление Массауду на пресс-конференции. Он будто вышел, чтобы оскорбить наш народ. Неужели он не знает значение слова «патриотизм»? Откуда взялся этот джентльмен?

Подчеркиваю: Нигер остается дружественным для нас государством. Лидеры меняются, граждане остаются. Вчера были политики, которые поддерживали Мали. Сегодня некоторые из них решают встать на службу иностранным силам. Это их право, но они должны уважать нас», — заявил Маига.

Премьер Мали призвал главу МИД Нигера к сдержанности
Prt Scr youtube.com / RFI

Премьер-министр отметил, что большинство жителей Нигера не разделяют агрессивной риторики Массауду. Коренное население стран материка всегда поддерживало друг друга, считает политик.

Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп призвал Францию уважать суверенитет республики. Поводом для обращения дипломата послужили оскорбительные высказывания Ле Дриана, выступившего с критикой правительства в Бамако.

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