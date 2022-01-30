Певица Леди Гага исполнит роль в сиквеле «Джокера»

Вашингтон, 30 января. Американская исполнительница Леди Гага получила главную роль в драме «Джокер».

Американская кинокомпания Warner Bros. начнет съемки второй части фильма о Джокере в 2023 году. Детали сюжета сиквела остаются засекреченными.

Главная роль в фильме осталась за актером Хоакином Фениксом. Инсайдер сайта DeuxMoi сообщил о претендентках на главную женскую роль. Сообщается, что Феникс настаивал, чтобы с ним сыграла Руни Мара, но в итоге было принято решение, что протагонистом Джокера станет героиня Гаги.

Неизвестно, напишут ли для актрисы совершенно новую роль или же она станет Харли Квин вместо Марго Робби, пишет «Вечерняя Москва». Поклонники уже успели создать первый постер сиквела.

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Ранее Гага сообщила о вырезанной интимной сцене в финале фильма «Дом Gucci», премьера которого состоялась в ноябре прошлого года. Знаменитость, исполнившая роль Патриции Реджани, участвовала в съемках постельной сцены с актрисой Сальмой Хайек, которая сыграла экстрасенса Пину Ауриемму.