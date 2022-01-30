Пекин, 30 января. Российский боевой корабль заставил эсминец ВМС США трусливо покинуть акваторию Черного моря, где американцы хотели устроить очередную провокацию.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что США готовы идти на любые военные провокации, чтобы нанести ущерб России. Очень часто американцы устраивают дерзкие выходки у российских берегов. Однако Москва регулярно пресекает любые поползновения потенциального противника, передает «ПолитРоссия».

Несколько месяцев назад эсминец ВМС США Arleigh Burke зашел в Черном море. Там его встретил российский ракетный катер «Шуя». Боевая единица ВМФ РФ открыла огонь, чем сильно напугала американских моряков. Дело в том, что катер проводил учения с применением зенитного комплекса «Панцирь-М».

«Катер "Шуя" выпустил сразу несколько ракет по морскому району, где находился американский эсминец. Вряд ли союзники США ожидали, что американский эсминец убежит, поджав хвост. Но на глазах у всего мира американские военные смущенно покинули сцену», – говорится в статье.

Неожиданный маневр ВМФ РФ обратил в бегство американский эсминец. По мнению экспертов, этот инцидент нанес сильный удар по репутации США.

Ранее сообщалось, что американцы хотят направить в Черное море свои подлодки для «демонстрации силы». Таким образом они хотят запугать Россию, но, по мнению экспертов, от таких действий не будет толка.