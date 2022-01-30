Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 12:51
12:50
Происшествия
Угрожавшего взорвать посольства России и США в Армении мужчину задержали полицейские
12:46
Политика
Американист Дробницкий предрек Байдену большие проблемы после скандала с Зеленским
12:46
Общество
Леонид Куравлев провел последние дни в хосписе без сознания
12:46
Общество
Ученые из Университета Тафтса и Гарварда помогли лягушке отрастить потерянную ногу
12:44
Происшествия
Аноним «заминировал» восемь торговых центров в подмосковном Клину
12:37
Экономика
Напряженность в отношениях РФ и Украины угрожает мировому рынку зерна
12:37
Спорт
Глава Bellator Кокер отказал Федору Емельяненко в титульном поединке
12:34
Армия
Британия готова перебросить дополнительные войска в Эстонию из-за ситуации на Украине
12:34
Общество
Показатель смертности от COVID-19 в Петербурге продолжает расти
12:33
Общество
Актер Леонид Куравлев хотел, чтобы его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой
Все новости

Baijiahao: бегство американского эсминца от ВМФ РФ нанесло сильный удар по репутации США

Армия
Baijiahao: бегство американского эсминца от ВМФ РФ нанесло сильный удар по репутации США
wikipedia.org  /  JO1 James Slater, U.S. Navy / Общественное достояние

Пекин, 30 января. Российский боевой корабль заставил эсминец ВМС США трусливо покинуть акваторию Черного моря, где американцы хотели устроить очередную провокацию.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что США готовы идти на любые военные провокации, чтобы нанести ущерб России. Очень часто американцы устраивают дерзкие выходки у российских берегов. Однако Москва регулярно пресекает любые поползновения потенциального противника, передает «ПолитРоссия».

Несколько месяцев назад эсминец ВМС США Arleigh Burke зашел в Черном море. Там его встретил российский ракетный катер «Шуя». Боевая единица ВМФ РФ открыла огонь, чем сильно напугала американских моряков. Дело в том, что катер проводил учения с применением зенитного комплекса «Панцирь-М».

«Катер "Шуя" выпустил сразу несколько ракет по морскому району, где находился американский эсминец. Вряд ли союзники США ожидали, что американский эсминец убежит, поджав хвост. Но на глазах у всего мира американские военные смущенно покинули сцену», – говорится в статье.

Неожиданный маневр ВМФ РФ обратил в бегство американский эсминец. По мнению экспертов, этот инцидент нанес сильный удар по репутации США.

Ранее сообщалось, что американцы хотят направить в Черное море свои подлодки для «демонстрации силы». Таким образом они хотят запугать Россию, но, по мнению экспертов, от таких действий не будет толка.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Baijiahao: бегство американского эсминца от ВМФ РФ нанесло сильный удар по репутации США
россия черное море вмс сша эсминец
Комментировать