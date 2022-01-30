Соловьев предложил лучшее наказание для Верки Сердючки за песню о Бандере

Москва, 30 января. Россия должна преподать жесткий и запоминающийся урок, как украинскому певцу Андрею Данилко, так и некоторым представителям российской богемы, решившим заступиться за «свободу творчества».

Украинский шоумен Андрей Данилко, прославившийся в образе Верки Сердючки, одной коротенькой песенкой переступил незримую черту, до сих пор отделявшую его от пособников националистов. И Россия должна оперативно и дипломатично отреагировать, первым делом отрезав Сердючку от основного источника заработка, то есть от российских зрителей.

Лучшее наказание для «решившей подхватить тренд» Сердючки в эфире своего YouTube-канала предложил известный российский журналист и ведущий Владимир Соловьев, подчеркнув, что хорошенько пройтись нужно также по всем отечественным певцам, продюсерам и прочим артистам, которые сразу же бросились защищать Данилко.

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«Вот если хоть один российский олигарх, предприниматель, продюсер хоть копейку Сердючке даст…. И не надо говорить — ой, да он хороший парень. Тут кто-то из наших звезд начал выступать, мол, да что тут такого. Сам Данилко начал оправдываться, рассказывая, что песенка просто хорошо заходила в Сети и он ее спел. И тут же, вот надо запомнить всех наших здесь, псов, которые вот этого «артиста» стали оправдывать и поддерживать. Вот всех этих актеров, продюсеров, музыкантов, всех, кто стал задницей вилять и говорить: ну, что такого, он же хороший парень. Всех на карандаш надо взять. А для самого Данилко закрыть Россию навсегда и отрезать от российских денег за рубежом. Это будет лучшее наказание», — эмоционально отметил Соловьев.

Журналист повторил, что нужно гнать таких заезжих артистов из России и позаботиться о том, что и за границей никто из русских ему ни копейки не давал. Сердючка просто обнищает без корпоративов и концертов в РФ и за рубежом, но для российских зрителей.

Соловьев вспомнил, что не так давно знакомые звали его на концерт Верки Сердючки в Дубае, но он отказался, так как изначально не особенно доверял вроде бы рациональной позиции Данилко по поводу Майдана и героизации нацизма на Украине. Как показал опыт, он был прав. Как только запахло лишним заработком, Сердючка быстро забыло о каких-то принципах и сделала реверанс всем украинским националистам и военным преступникам.

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