Анастасия Волочкова скептически отнеслась к идее родить ребенка от нового бойфренда

Москва, 30 января. Балерина Анастасия Волочкова задумалась о планах на будущее с новым возлюбленным Сергеем. Артистка призналась, что избранник просил ее о наследниках, но звезда не готова вновь становиться матерью.

Анастасия Волочкова уже почти месяц наслаждается отношениями с кавалером Сергеем, владельцем подмосковной бани. По словам балерины, новый возлюбленный уже готов к созданию семьи, однако звезда скептически отнеслась к этой идее. Волочкова поделилась сомнениями в программе «Ты не поверишь!».

«Сережа не раз мне уже говорил: «Роди мне дочку, роди мне дочку». Нужно понимать, что этого ребенка надо содержать, воспитывать и нести за него ответственность. Это же не игрушки. Не кота завести, а родить ребенка», — поделилась балерина.

Волочкова также отметила, что знает бойфренда уже три недели и полностью верит его словам. Поэтому она точно уверена, что он не сможет содержать ее финансово.

Балерина познакомилась с новым возлюбленным в программе «Давай поженимся!» и вскоре после этого отправилась с избранником в романтическое путешествие. Однако экс-продюсер танцовщицы Александр Валов оказался недоволен увлечениями звезды и раскритиковал Волочкову за легкомысленное поведение.