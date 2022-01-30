МВФ допустил рост стоимости нефти и газа при обострении ситуации на Украине

Москва, 30 января. Обострение ситуации на Украине может привести к росту цен на нефть и газ, что усугубит энергетический кризис, считает первый замдиректора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

Она заметила, что МВФ фиксирует рост базовой инфляции практически во всех странах мира. По мнению Гопинат, это связано с увеличением цен на энергоносители и сырье. Как она считает, возможный конфликт РФ и Украины усугубит и без того тревожную ситуацию на мировых рынках.

«Конечно, мы, как и все международное сообщество, надеемся на мирное решение этого вопроса», — добавила представитель МВФ.

Авторы Foreign Policy ранее заявили, что Россия способна обрушить экономику Украины без единого выстрела. Они предупредили, что страховые компании не будут предоставлять свои услуги украинским фирмам в случае вооруженного конфликта на территории страны.