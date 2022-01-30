Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 14:21
14:20
Спорт
Болельщица спрыгнула с трибуны на корт во время финала Australian Open
14:18
Общество
Минпросвещения России не планирует массовый перевод школ на удаленку из-за пандемии
14:17
Происшествия
В Петербурге шестой день разыскивают 13-летнюю школьницу с пирсингом в носу
14:14
Общество
Эндокринолог Михалева рекомендовала гипертоникам пить какао и апельсиновый сок
14:12
Общество
Василий Ливанов назвал умершего Леонида Куравлева артистом с истинно русским характером
14:11
Происшествия
Калмыкские полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве
14:10
Общество
Врач Мясников заявил о способности домашних животных укреплять иммунитет хозяина
14:10
Происшествия
Движение по Петергофскому шоссе в сторону Стрельны частично приостановлено из-за ДТП
14:10
Общество
Астролог Пахадиа перечислила знаки зодиака, которые никогда не признаются в неправоте
14:08
Политика
Лавров: втягивание Украины в НАТО пагубно скажется на отношениях Запада с Россией
Все новости

Сильнейший снегопад обрушился на Восточное побережье США

Видео

Обильные снегопады пришли не только в российские регионы, но и на Запад. Восточное побережье США пострадало от сильнейших осадков.

Столько снега жители штатов Нью-Йорк, Вирджиния и Нью-Джерси не видели четыре года. Он окутал территорию, на которой живут 50 миллионов американцев. 80 тысяч из них остались без света из-за повреждения линий электропередач.

Синоптики назвали произошедшее «взрывным циклоном». При нем большое количество осадков дополняется сильным ветром и пониженным давлением из-за смешения холодного и теплого воздуха. В пострадавших регионах уже объявлен режим чрезвычайного положения.

Американцы выкладывают в Сеть сотни роликов с последствиями снегопада. На них видно, как снегоуборочная техника с трудом справляется с очищением заснеженных улиц. 

«Пора надеть лыжные штаны в такую ​​погоду», — пошутил один из местных жителей.

«Как в России зимой. Очень красиво!» — прокомментировала видео пользователей Елена.

Высота снега в Бостоне приближается к абсолютному рекорду — 70 см. В Нью-Йорке выпало уже 30 см осадков. Местные власти советуют людям оставаться дома и проявлять повышенную осторожность при выходе на улицу. 

Вернуться назад
Все новости / Видео / Сильнейший снегопад обрушился на Восточное побережье США
сша снегопад
Комментировать