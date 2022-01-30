Сильнейший снегопад обрушился на Восточное побережье США

Обильные снегопады пришли не только в российские регионы, но и на Запад. Восточное побережье США пострадало от сильнейших осадков.

Столько снега жители штатов Нью-Йорк, Вирджиния и Нью-Джерси не видели четыре года. Он окутал территорию, на которой живут 50 миллионов американцев. 80 тысяч из них остались без света из-за повреждения линий электропередач.

Синоптики назвали произошедшее «взрывным циклоном». При нем большое количество осадков дополняется сильным ветром и пониженным давлением из-за смешения холодного и теплого воздуха. В пострадавших регионах уже объявлен режим чрезвычайного положения.

Американцы выкладывают в Сеть сотни роликов с последствиями снегопада. На них видно, как снегоуборочная техника с трудом справляется с очищением заснеженных улиц.

«Пора надеть лыжные штаны в такую ​​погоду», — пошутил один из местных жителей.

«Как в России зимой. Очень красиво!» — прокомментировала видео пользователей Елена.

Высота снега в Бостоне приближается к абсолютному рекорду — 70 см. В Нью-Йорке выпало уже 30 см осадков. Местные власти советуют людям оставаться дома и проявлять повышенную осторожность при выходе на улицу.