Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Россия никак не угрожает Украине и не хочет войны

Санкт-Петербург, 30 января. Россия не хочет войны и никак не угрожает Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев возложил венок и цветы в память о жертвах блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. В ходе общения с журналистами он отметил, что все утверждения США о якобы желании России «напасть» на Украину являются полной нелепостью.

«Не хотим мы войны, и она нам совершенно не нужна, и те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные измышления», — подчеркнул секретарь российского Совбеза.

Патрушев добавил, что американские власти утверждают, будто угроза есть, и готовы драться, предоставляя оружие украинцам.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Украины Зеленский попросил Запад не нагнетать обстановку вокруг страны. По словам сенатора, все это происходит на фоне горячечного бреда европейских и американских СМИ.