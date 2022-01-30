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Yonhap: скорость запущенной КНДР ракеты в 16 раз превысила скорость звука

Армия
Yonhap: скорость запущенной КНДР ракеты в 16 раз превысила скорость звука
ФБА «Экономика сегодня»

Сеул, 30 января. Предельная скорость испытанной Северной Кореей ракеты почти в 16 раз превысила скорость звука.

В сообщении информационного агентства Yonhap говорится, что КНДР испытала баллистическую ракету. Дальность ее полета составила примерно 800 километров. После ее запуска власти Южной Кореи потребовали от Пхеньяна прекратить действия, «вызывающую нестабильность на Корейском полуострове».

Подчеркивается, что южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин расценил действия КНДР как сигнал того, что республика готова отказаться от моратория на пуск МБР и проведение ядерных испытаний. Отмечается, что Пхеньян добровольно придерживается этого запрета с конца 2017 года.

Ранее сообщалось, что власти Японии осудили ракетные испытания КНДР. В Токио созвали заседание Совета национальной безопасности (СНБ).

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