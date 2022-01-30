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Аналитик Розофф: агенты НАТО пытаются заманить Финляндию и Швецию в Альянс

Политика
Аналитик Розофф: агенты НАТО пытаются заманить Финляндию и Швецию в Альянс
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 30 января. Вопрос о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО решается вовсе не уровне властей этих государств, заявил американский военный аналитик, основатель организации Stop NATO Рик Розофф.

По его словам, сейчас активно проводятся учения НАТО над территорией Финляндии. Швеция тоже мобилизовала свои войска на фоне нагнетаемой истерии вокруг возможной «агрессии» со стороны Российской Федерации. При этом правительства этих государств с традиционно нейтральной позицией пытаются обходить тему о вступлении в НАТО, указывая на свое право самостоятельно выбирать линию обеспечения собственной безопасности.

Однако Североатлантический альянс подобные заявления не останавливают. Давление со стороны НАТО на Финляндию и Швецию продолжается. К тому же оппозиционные силы Финляндии уже не стесняясь намекают на необходимость вступления в блок. По словам вице-председателя оппозиционной Национальной коалиционной партии страны Элины Валтонен, Финляндия якобы уже давно отказалась от своей позиции нейтралитета, которой она придерживалась во времена холодной войны.

Другими словами, Швеция и Финляндия уже попали в ловушку НАТО. Теперь эти страны будут играть роль наживки для России в руках Альянса, резюмировал он.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин высказалась по поводу возможности вступления страны в НАТО. По ее словам, подобных планов у правительства нет.

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Все новости / Политика / Аналитик Розофф: агенты НАТО пытаются заманить Финляндию и Швецию в Альянс
нато финляндия швеция
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