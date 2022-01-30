Оксана Фандера стихами поздравила Филиппа Янковского с премией «Золотой орел»

Москва, 30 января. Актер Филипп Янковский получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль. Его жена Оксана Фандера поздравила мужа в стихотворной форме.

Мелодрама «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина получила главный приз кинопремии «Золотой орел» от «Национальной Академии кинематографических искусств и наук России». Кроме того, картина получила шесть наград в двенадцати номинациях.

Награда за лучшую мужскую роль досталась Янковскому за роль в картине «Иван Денисович» режиссера Глеба Панфилова. Фандера стихами поздравила мужа.

«Победа достигается не хорошей, но лучшей игрой. Побеждай, но откажись от триумфа. Оставайтесь людьми и оставайтесь детьми. Золотой Орел 2022», — написала супруга актера на своей странице в Facebook.

Приз за лучший телевизионный сериал получил режиссер Александр Котт за работу «Седьмая симфония». Актера Алексея Гуськова наградили за лучшую мужскую роль в этом проекте. А Александра Урсуляк, сыгравшая в «Пингвинах моей мамы» завоевала приз за лучшую женскую роль.