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Войска Дании находились на территории Мали незаконно

Весь мир
Войска Дании находились на территории Мали незаконно
pxhere.com  / 

Бамако, 30 января. Дания не получала разрешения правительства Мали на отправку в республику военного контингента. Об этом сообщает ABamako.

В ноябре прошлого года правительство республики уведомило датскую сторону о том, что запрос на отправку солдат будет рассмотрен. Однако Копенгаген не получил соответствующего разрешения.

Вместо признания незаконности дислокации солдат Министерство иностранных дел Дании продолжает продвигать версию, согласно которой Мали попросило европейское государство отправить в страну военный контингент. Также Копенгаген предупредил Бамако о «последствиях».

Скорее всего, речь идет об очередных санкциях против африканской республики. Власти Мали в свою очередь обратили внимание партнеров на необходимость строгого соблюдения обязательств и получения разрешения от легитимного правительства перед любым развертыванием войск на суверенной территории.

Войска Дании находились на территории Мали незаконно
Prt Scr youtube.com / RFI

Ранее Дания приняла решение о выводе солдат с территории Мали. Королевство намерено вернуть на родину около 100 бойцов. Причиной для решения послужили слухи в соцсетях о прибытии в регион российских специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».

Войска Дании находились на территории Мали незаконно
Пресс-служба МИД РФ /

В рамках Генассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова оказать Мали комплексную поддержку в борьбе с радикальными формированиями:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Уже в ноябре прошлого года Кремль выполнил обещание. Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало властям Бамако четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.

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