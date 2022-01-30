Посольство США в Киеве предложило список стран, куда американцы могут уехать с Украины

Киев, 30 января. Посольство США в Киеве призвало американцев, находящихся на Украине, покинуть страну. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

Ведомство указывает, что сейчас ситуация в сфере безопасности продолжает оставаться непредсказуемой на фоне возросшей опасности «военных действий со стороны России» и может ухудшиться без предупреждений.

«Посольство США призывает находящихся на Украине граждан США рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные возможности», — говорится в сообщении.

Дипмиссия опубликовала список государств, куда рекомендует поехать американцам, покинувшим Украину. В частности, это Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдавия, куда не рекомендуется въезжать через Приднестровье.

Ранее Госдепартамент США предложил сотрудникам посольства добровольно покинуть Украину вместе с семьями. В свою очередь российское посольство на Украине продолжает работу в штатном режиме. В Кремле отметили, что все вбросы о якобы «вторжении» России в страну выгодны Западу для расширения НАТО на восток.