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Прах актера Арниса Лицитиса захоронили на родине в Латвии

  /   Обновлено: 30 января 2022 11:06
Общество
Прах актера Арниса Лицитиса захоронили на родине в Латвии
Кадр из фильма «Алешкина любовь»

Рига, 30 января. Близкие и поклонники простились с актером Арнисом Лицитисом. Артист был кремирован, его прах похоронили в Риге.

Церемония прощания состоялась в Латвии, на родине кинозвезды. Коллега Лицитиса Мартиньш Вилсон отметил, что артист был лютеранином, поэтому его кремировали.

«Вот потому и крематорий. Я договорился, организовал похороны. Так получилось, что эта печальная миссия досталась мне. Мы часто и много общались. Уходит действительно прекрасная эпоха», — заявил коллега артиста в комментарии изданию «Аргументы недели».

Прах Лицитиса захоронили в Риге, где родился артист. На церемонии присутствовали коллеги, родственники и близкие звезды, однако местные чиновники оставили траурное событие без внимания.

Арнис Лицитис ушел из жизни в свой день рождения 21 января. Артист скончался в возрасте 76 лет.

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