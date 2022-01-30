Прах актера Арниса Лицитиса захоронили на родине в Латвии

Рига, 30 января. Близкие и поклонники простились с актером Арнисом Лицитисом. Артист был кремирован, его прах похоронили в Риге.

Церемония прощания состоялась в Латвии, на родине кинозвезды. Коллега Лицитиса Мартиньш Вилсон отметил, что артист был лютеранином, поэтому его кремировали.

«Вот потому и крематорий. Я договорился, организовал похороны. Так получилось, что эта печальная миссия досталась мне. Мы часто и много общались. Уходит действительно прекрасная эпоха», — заявил коллега артиста в комментарии изданию «Аргументы недели».

Прах Лицитиса захоронили в Риге, где родился артист. На церемонии присутствовали коллеги, родственники и близкие звезды, однако местные чиновники оставили траурное событие без внимания.

Арнис Лицитис ушел из жизни в свой день рождения 21 января. Артист скончался в возрасте 76 лет.