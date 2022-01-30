Foreign Policy: Россия способна победить Украину без единого выстрела

Москва, 30 января. Страховые компании проявляют все меньше желания работать с украинскими компаниями на фоне новостей о возможной эскалации ситуации в Донбассе, пишет Foreign Policy.

По словам журналистов, вести бизнес на Украине становится все сложнее. Как они отмечают, даже если украинскую границу не пересечет ни один российский солдат, то Москва все равно может обвалить экономику Украины.

В публикации говорится, что готовые пойти на дополнительные риски страховщики уже начали повышать ставки. Они продолжают внимательно оценивать обстановку и оценивать риски для гражданских судов, заходящих в Черное море.

Пока не понятно, как будет развиваться ситуация в Донбассе, однако, если начнутся военные действия, то Украина окажется в списке стран, находящихся в состоянии конфликта, заметили журналисты. Они объяснили, что в таком случае морским перевозчикам окажется трудно найти страховщика, что приведет к коллапсу.

Политолог Андрей Ермолаев ранее заявил, что Украина накапливает проблемы на год вперед. Он обратил внимание, что промышленность страны становится неконкурентоспособной на фоне дорогих энергоресурсов, что может привести к катастрофическим последствиям для экономики.