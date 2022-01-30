ООН сообщила о гибели почти 2000 завербованных хуситами детей за 1,5 года войны в Йемене

Сана, 30 января. Согласно отчету ООН, с января 2020-го по май 2021 года в Йемене погибли около двух тысяч несовершеннолетних в возрасте с 10 до 17 лет, завербованных повстанцами из движения «Ансар Аллах». По оценкам экспертов, боевики активно привлекали детей к военным действиям в провинциях Сана, Ходейда, Амран, Дамар, Хадджа, Саада и Ибб, где и отмечалось значительное число убитых. Доклад гласит, что 1 406 подобных случаев было зарегистрировано в течение 2020 года, еще 562 — за первые пять месяцев 2021-го.

As per UN experts, 1,406 #children recruited by the Houthis died on the battlefield in 2021#Yemen https://t.co/KzpG7xevdc — DNA (@dna) January 30, 2022

При этом на территории страны по-прежнему проводятся курсы боевой подготовки для подростков. Для насаждения несовершеннолетним своей идеологии повстанцы активно используют школы и мечети, поощряя их к вооруженной борьбе. Занятия проводятся и в меньших возрастных группах. Например, семилетних детей обучают чистке оружия, а также порядку действий при воздушной угрозе.

Эксперты ООН задокументировали не менее десяти инцидентов, когда несовершеннолетних забирали на фронт под предлогом их отправки на какие-либо художественные уроки. Также проиранские боевики оказывают давление на семьи, чтобы те передавали своих детей в ряды комбатантов. В частности, было отмечено девять случаев, когда повстанцы отказывались выделять гуманитарную помощь тем, чьи малолетние сыновья не вступили в ряды хуситов.

“In one camp, children as young as 7 years of age were taught to clean weapons and evade rockets,” says #UNpanel that investigated how #Houthis are turning #Yemeni children into warriors https://t.co/iwsb2rSM3K — Arab News (@arabnews) January 30, 2022

Не исключено, что из-за серьезных потерь боевиков на фронте интенсивность привлечения подростков к военным действиям может увеличиться. Осенью прошлого года наступление хуситов было остановлено под городом Мариб, а после переброски сюда дополнительных проправительственных формирований проиранские боевики перешли к обороне. Впоследствии армия официально признанного правительства при поддержке ВВС арабской коалиции перешла к активным действиям и начала освобождать ранее потерянные территории. При этом количество воздушных кампаний значительно увеличилось, что повысило и число жертв как среди повстанцев, так и гражданских.

Война в Йемене продолжается с 2014 года, когда поддерживаемое Ираном движение хуситов захватило столицу страны Сану. Затяжные боевые действия привели к тяжелейшей гуманитарной катастрофе, причем отправка международной помощи во многие регионы практически невозможна из-за активных боев и нежелания противоборствующих сторон пойти даже на краткосрочные перемирия. По оценкам ООН, война прямо или косвенно привела к гибели нескольких сотен тысяч гражданских, а миллионы находятся на грани голодной смерти. Более 80% населения страны прямо зависят от поставок продовольственной и медицинской помощи со стороны международных организаций.