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Политолог Романенко указал на «слабые карты» Байдена в ситуации с Украиной

Политика
Политолог Романенко указал на «слабые карты» Байдена в ситуации с Украиной
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 30 января. Президент США Джо Байден имеет незначительные аргументы для выступления на мировой арене, в том числе для разрешения ситуации с Украиной. Таким мнением поделился руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

Эксперт выступил на фоне недавнего разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что беседа была тяжелой, «прошла нехорошо». Политика из США призвали успокоиться и прекратить вести риторику о «нападении» России. При этом Москва сама подчеркивала, что не собирается ни на кого «нападать».

Позже Белый дом выпустил опровержение, однако Романенко не верит в официальную версию. Он пролил свет на секретную стратегию США на Украине, слова эксперта приводит издание «Главред».

«Байден играет в новый Карибский кризис, из которого он должен выйти грандиозным победителем. После чудовищного провала в Афганистане, Байден имеет слабые карты во внешней политике. И этими картами его лупят республиканцы. Осенью в США будут промежуточные выборы в конгресс, которые по всем рейтингам выигрывают республиканцы», — пояснил политолог.

Политолог Романенко указал на «слабые карты» Байдена в ситуации с Украиной
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Демократы могут потерять контроль над законодательным органом. Именно поэтому президент нуждается в победах на внешнеполитической арене, заключил Романенко.

Ранее член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин указала на личный интерес президента в ситуации с Украиной. По словам конгрессвумен, лидер снабжает иностранное государство помощью, потому что у Киева есть компромат на его сына Хантера Байдена.

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украина сша байден
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