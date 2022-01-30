Звезда «Эйфории» Ангус Клауд оказался в центре скандала из-за обвинений в насилии

Лос-Анджелес, 30 января. Исполнитель роли Феско в сериале «Эйфория» Ангус Клауд столкнулся с обвинениями в изнасиловании. По словам подруги жертвы, актер натравил на нее адвоката.

Ангус Клауд оказался на взлете карьеры после появления в сериале «Эйфория»: прежде артист не думал о работе в Голливуде и работал за прилавком магазина вафель. Однако флагман HBO мгновенно принес начинающему артисту популярность, которая оказалась под угрозой из-за неожиданного скандала.

Клауд оказался в центре разбирательств после анонимного сообщения девушки, которая заявила, что актер изнасиловал ее подругу. По ее словам, звезда «Эйфории» попытался замять ситуацию с помощью адвоката, который начал угрожать жертве. Вскоре предполагаемая пострадавшая сама решила высказаться в Twitter. Она заявила, что не собирается доказывать вину Клауда, но хочет предупредить других, передает издание Super в своем Telegram-канале.

Актер не стал комментировать ситуацию. Однако часть интернет-пользователей уже встала на сторону девушки и начала писать Клауду гневные комментарии.

Поп-музыкант Крис Браун также оказался в центре скандала. Танцовщица Джейн Доу обратилась в суд и обвинила артиста в изнасиловании.