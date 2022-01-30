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«Спартак» получит 2 млн евро за трансфер защитника Жиго в «Марсель»

Спорт
«Спартак» получит 2 млн евро за трансфер защитника Жиго в «Марсель»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 30 января. Центральный защитник футбольного клуба «Спартак» Самуэль Жиго по окончании сезона-2021/22 перейдет в «Марсель».

Сумма трансфера французского футболиста составит 2 млн евро, сообщает портал Transfermarkt. Защитник ранее подписал контракт с французским клубом и покинет красно-белых после завершения текущего сезона.

Жиго выступает за красно-белых с 2018 года. В текущем сезоне игрок сыграл в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 11 млн евро.

Напомним, об интересе «Марселя» к французскому защитнику Жиго стало известно в начале января. Сообщалось, что этой покупкой «провансальцы» хотят усилить линию защиты.

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футбол марсель спартак трансферы Самуэль Жиго
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