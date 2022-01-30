Глава Мюнхенской конференции Ишингер обвинил Берлин в потере репутации ФРГ из-за Украины

Берлин, 30 января. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер раскритиковал власти ФРГ за позицию по Украине, которая, по его мнению, привела к потере репутации.

В ходе интервью агентству DPA Ишингер сказал, что «неуклюжесть» германских властей в вопросе поставок оружия Украине и позиция на тему «Северного потока — 2» привели к тому, что США и другие союзники видят Берлин «в плохом свете». Все это стало следствием неверной политики, уверен он.

«Германия уже утратила доверие ряда партнеров или рискует его потерять», — сказал чиновник.

По мнению Ишингера, у него вызывает страх, неловкость и тревогу все то, что говорится о Германии в США, Евросоюзе и на Украине. В связи с этим нанесен ущерб репутации страны, говорит он.

Мюнхенскую конференцию по безопасности впервые за два года планируют провести в очном формате 18-20 февраля. Как заявили в Кремле, в планах президента России Владимира Путина отсутствует участие в мероприятии.

Ранее доцент МГИМО Николай Топорнин заявил, что жесткая позиция Германии в украинском вопросе не соответствует общей политике западных стран. По его словам, недавно ФРГ отказалась поставлять вооружение на Украину, так как Берлин понимает: военным путем невозможно разрешить ситуацию в Донбассе.