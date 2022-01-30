Выпуск автомобилей в Великобритании сократился до уровня 1956 года

Лондон, 30 января. Производство автомобилей в Великобритании в 2021 году достигло самого низкого уровня с 1956 года. На это указывают сведения британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Согласно данным, за минувший год в стране произвели 859 575 автомобилей. Это оказалось на 6,7% ниже относительно 2020 года, и на 34% меньше, чем в доковидном 2019 году.

Глава SMMT Майк Хоуз назвал 2021 год «глубоко депрессивным». По его словам, мировая нехватка полупроводников «сделала свое мерзкое дело» в последнем квартале прошлого года. При этом в SMMT прогнозируют, что ситуация с дефицитом немного улучшится в течение ближайших месяцев и выпуск машин в Британии сможет увеличиться по итогам года на 19,7%.

Нехватка автомобилей на рынке толкает россиян к покупке старых машин. Спрос на подержанные авто возрос в большинстве российских регионов.