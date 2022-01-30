Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 11:21
11:19
Происшествия
Мошенники обманули директора петербургской строительной компании на 8,5 млн рублей
11:19
Политика
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Россия никак не угрожает Украине и не хочет войны
11:18
Армия
Yonhap: скорость запущенной КНДР ракеты в 16 раз превысила скорость звука
11:16
Весь мир
Войска Дании находились на территории Мали незаконно
11:16
Политика
Аналитик Розофф: агенты НАТО пытаются заманить Финляндию и Швецию в Альянс
11:16
Происшествия
Подстреливший человека в Тюмени полицейский перепутал его с медведем
11:14
Происшествия
ФАН публикует фото последствий взрыва газа в подмосковном Серпухове
11:13
Общество
Оксана Фандера стихами поздравила Филиппа Янковского с премией «Золотой орел»
11:12
Весь мир
ООН сообщила о гибели почти 2000 завербованных хуситами детей за 1,5 года войны в Йемене
11:10
Политика
Посольство США в Киеве предложило список стран, куда американцы могут уехать с Украины
Все новости

Выпуск автомобилей в Великобритании сократился до уровня 1956 года

Экономика
Выпуск автомобилей в Великобритании сократился до уровня 1956 года
pixabay.com

Лондон, 30 января. Производство автомобилей в Великобритании в 2021 году достигло самого низкого уровня с 1956 года. На это указывают сведения британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Согласно данным, за минувший год в стране произвели 859 575 автомобилей. Это оказалось на 6,7% ниже относительно 2020 года, и на 34% меньше, чем в доковидном 2019 году.

Глава SMMT Майк Хоуз назвал 2021 год «глубоко депрессивным». По его словам, мировая нехватка полупроводников «сделала свое мерзкое дело» в последнем квартале прошлого года. При этом в SMMT прогнозируют, что ситуация с дефицитом немного улучшится в течение ближайших месяцев и выпуск машин в Британии сможет увеличиться по итогам года на 19,7%.

Нехватка автомобилей на рынке толкает россиян к покупке старых машин. Спрос на подержанные авто возрос в большинстве российских регионов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Выпуск автомобилей в Великобритании сократился до уровня 1956 года
великобритания автомобили полупроводники
Комментировать