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Кедми рассказал, как Россия накажет США за неверный ответ на ультиматум Москвы

Политика
Кедми рассказал, как Россия накажет США за неверный ответ на ультиматум Москвы
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 января. США совершают большую ошибку, пытаясь снова затянуть переговоры с Россией по гарантиям безопасности и подсовывая формальную пустышку в качестве ответа на ультиматум Москвы.

Россия уже определилась с самым болезненным для США наказанием за очередную дипломатическую махинацию по отвлечению внимания. Ответ на категорический отказ выполнять выдвинутые Москвой требования с самого начала лежал на поверхности, а американцы еще и подтвердили его эффективность, несколько раз попросив Россию этого не делать. Речь идет, конечно же, не военно-технических мерах, о которых не раз упоминали российские дипломаты. Это будет чуть позже, когда Москва перейдет к следующей фазе геополитического усмирения США. Сейчас речь идет о первой реакции на бессмысленный шаг американцев, и Россия фактически уже отреагировала, заставив Вашингтон приготовится к мощнейшему удару по международной репутации.

Таким мнением с ведущим канала ITON-TV поделился бывший руководитель израильской спецслужбы, военный эксперт Яков Кедми, подчеркнув, что лучшим наказанием за нежелание выполнять вполне обоснованные требования Москвы станет обнародование официального ответа США. В МИД РФ уже заявили, что документ будет опубликован, несмотря на многочисленные просьбы американских дипломатов.

Кедми рассказал, как Россия накажет США за неверный ответ на ультиматум Москвы
ФБА «Экономика сегодня» /

«Россия опубликует этот ответ и покажет всему миру, что «король голый». Американский «король» голый, тщедушный, совсем не такой, каким хочет себя показать мировой общественности. Вот смотрите. Если вы считаете, что это серьезные ответ, то мы — нет. Россия действует открыто, не опускаясь до американских подковерных игр и раскрывает карты США, как бы говоря: вот видите, это выглядит так и поэтому мы отвечаем на это так. Такая реакция будет лучшим наказанием в ближней перспективе, окончательно разрушив миф о западных миротворцах и демократах. Кем США предстанут после этого? Неуверенными в себе, недоговороспособными упрямцами, и это мягко сказано», — отметил военный эксперт.

Кедми добавил, что Москва на самом деле и не ожидала особо положительного ответа, но этот ультиматум был необходим, чтобы вскрыть все дешевые уловки США и как-бы оголить их перед миром. Задолго до того, как были выдвинуты требования, российское руководство тщательно проработало наиболее эффективную стратегию на случай категорического отказа Вашингтона. Но отказ этот нужно было получить официально. Это не только дипломатическая хитрость, но и соблюдение некоего этикета международных отношений.

Ранее украинский экономист Дмитрий Марунич расшифровал провокацию Джо Байдена с разграбленным Киевом.

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Все новости / Политика / Кедми рассказал, как Россия накажет США за неверный ответ на ультиматум Москвы
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