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Читатели Daily Mail сравнили новый костюм Минни Маус с образом Хиллари Клинтон

  /   Обновлено: 30 января 2022 10:34
Политика
Читатели Daily Mail сравнили новый костюм Минни Маус с образом Хиллари Клинтон
flickr.com  /  Gage Skidmore

Лондон, 30 января. Диснеевский персонаж Минни Маус в обновленном образе стала похожа на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, уверены пользователи Сети.

Компания Disney решила сделать образ сказочного мышонка «прогрессивным», перемены приурочили к 30-летию парижского Диснейленда. Однако не все интернет-комментаторы оценили перевоплощение, образ Минни Маус раскритиковали и в комментариях к публикации Daily Mail.

Читатели указали, что новый костюм «превратил Минни Маус в Хиллари Клинтон». Они также иронично отметили, что перевоплощение внесло в мир «еще больше прогрессивной фигни». Пользователи Сети допустили: такими темпами мышь может сменить пол и стать Майклом.

Читатели Daily Mail сравнили новый костюм Минни Маус с образом Хиллари Клинтон
Prt Scr twitter.com / @DisneyParis_EN

Отмечается, что новый костюм для персонажа изготовила английский дизайнер Стелла Маккартни. Теперь на мыши красуется смокинг и брюки синего цвета.

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клинтон костюм минни маус
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