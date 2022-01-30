Россиянам посоветовали не держать сбережения в наличных

Москва, 30 января. Сбережения лучше хранить в финансовых активах, отметил в комментарии РИА Новости директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

Наличные деньги в условиях растущей геополитической напряженности и инфляции особенно быстро обесцениваются, поэтому лучшим вариантом инвестирования будет их хранение в форме специальных финансовых инструментов, считает собеседник издания.

Эксперт Сосновский убежден, что валюту лучше держать сейчас не в долларах, а переводить ее в долларовые активы. Это связано с тем, что новые потенциальные санкции способны ограничить свободное хождение иностранных фиатов в РФ, а рестрикции против кредитных компаний могут в теории спровоцировать выдачу валютных вкладов рублями по установленному банком курсу.

«Деньги нужны как объект трат и инвестиций. Сейчас не время для кэша», — подчеркивает Григорий Сосновский.

Аналитик добавил, что вопрос, связанный с тем, продавать или покупать валюту, всегда очень сложный. По его мнению, если инвестор уверен, что дальнейшая внешнеполитическая обстановка будет со временем становиться лучше, то доллары можно спокойно продавать.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов «Универ Капитал» Артем Тузов уверен, что наиболее перспективным вариантом вложения средств сегодня является инвестирование в российские еврооблигации.