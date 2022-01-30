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Господдержка и рост экономики должны сдержать рост цен на жилье в России

  /   Обновлено: 30 января 2022 10:31
Экономика
Господдержка и рост экономики должны сдержать рост цен на жилье в России
pixabay.com

Москва, 30 января. Рост цен на жилье в России ниже инфляции можно обеспечить за счет эффективных мер государственной поддержки строительной отрасли и устойчивого развития экономики, считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Для сохранения доступности жилья, по ее мнению, должен наблюдаться стабильный рост ВВП и реальных доходов населения. Это приведет к сохранению или повышению активности застройщиков и к снижению ставок по ипотеке, уверена специалист.

В то же время она предупредила о негативном варианте развития ситуации. Как уточнила аналитик, этому будут способствовать отсутствие мер господдержки, продолжение экономического спада, вызванного пандемией, и увеличение ключевой ставки.

Специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» ранее спрогнозировали повышение ипотечных ставок в России выше 10% годовых. По их мнению, покупательская активность россиян замедлится на фоне увеличения стоимости ипотеки.

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ипотека прогноз жилье
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