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Новый возлюбленный Волочковой эмоционально отреагировал на обвинения в терроризме

Шоу-бизнес
Новый возлюбленный Волочковой эмоционально отреагировал на обвинения в терроризме
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 30 января. Новый возлюбленный заслуженной артистки России Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов прокомментировал слухи о себе.

Волочкова и Кузнецов встречаются совсем недолго, но их роман уже успел обрасти множеством слухов. Если верить информации СМИ, то мужчина объявлен в розыск на Украине за террористический акт. Позже стало известно, что нового ухажера артистки перепутали с его тезкой. Сам он уже поспешил оправдаться за эти громкие заявления.

«Насте писали, мол, будь осторожнее, рядом с тобой террорист, переживали за нее. Она же говорила, что пойдет со мной в огонь и воду. Ну какой я террорист? Я управляющий банным комплексом!» — заверил избранник 46-летней Волочковой в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ранее танцовщица вместе со своим любовником попала в линейный отдел полиции Шереметьево сразу после прилета с Мальдив. В самолете она отказалась надевать маску по требованию бортпроводника и устроила скандал. В итоге Волочковой все-таки удалось избежать наказания за нарушение масочного режима.

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