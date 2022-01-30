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Российский боец Молдавский проиграл Бейдеру в титульном бою на Bellator 273

Спорт
Российский боец Молдавский проиграл Бейдеру в титульном бою на Bellator 273
TACC  /  PX Imagens via ZUMA Press Wire / Louis Grasse

Финикс, 30 января. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Валентин Молдавский проиграл представителю США Райану Бейдеру в титульном бою на турнире Bellator 273.  

Встреча прошла в ночь на воскресенье в Финиксе. Бой продлился все пять раундов, по его окончании судьи единогласным решением отдали победу 38-летнему Бейдеру.

Молдавский не смог стать новым чемпионом организации. Для 29-летнего бойца это поражение стало вторым в профессиональной карьере. В активе россиянина 11 побед.

Ранее российский боец Сергей Харитонов отправил в нокаут голландского оппонента Тайрона Спонга во втором раунде в рамках Eagle FC 44. Спортсмены выступали в дебютном турнире промоушена бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

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