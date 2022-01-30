Стас Михайлов появился на вечеринке Агаларова вскоре после операции

Москва, 30 января. Музыкант Стас Михайлов вышел в свет после выписки из больницы. Артист отправился на праздник по случаю открытия нового ресторана бизнесмена Эмина Агаларова.

Стас Михайлов оказался в больнице после Крещения — врачи госпитализировали артиста из-за аппендицита. Выписка музыканта из больницы состоялась накануне вечеринки Эмина Агаларова, куда исполнитель отправился в компании супруги Инны. Судя по фото с мероприятия в Instagram, Михайлов отлично чувствовал себя после хирургического вмешательства.

Prt Scr instagram.com / @stas_mihailoff

Среди гостей также был замечен Григорий Лепс. Артист посетил вечеринку с дочерьми Ингой и Евой. Артист не только попробовал высокую кухню ресторана, но и оценил караоке-бар, где исполнил несколько песен. Кроме того, музыкант похудел и пришел в форму после развода с супругой.

Звезда Comedy Club Гарик Харламов появился на вечеринке в компании актера Сергея Бурунова. Комик также решил сбросить вес перед мероприятием. Судя по всему, артист перешел на здоровое питание и похудел на пять килограммов. На вечеринке он отдавал предпочтение фруктам.

Стоит отметить, что Харламов пришел на вечеринку без избранницы Катерины Ковальчук. Актриса вышла в свет в компании актера Павла Рассомахина, звезды появились на премьерном показе комедийной мелодрамы «День слепого Валентина».