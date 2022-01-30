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Ряд продуктов на полках российских магазинов может резко подорожать в феврале

Экономика
Ряд продуктов на полках российских магазинов может резко подорожать в феврале
pixabay.com

Москва, 30 января. Россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания с 1 февраля 2022 года. Прежде всего, стоит готовиться к подорожанию сладостей, пишут СМИ.

Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%. Также увеличатся ценники на вафли, торты, зефир, пирожные и мармелад.

В том числе жителям РФ стоит готовиться к повышению стоимости некоторых хлебобулочных изделий. В среднем цены на хлеб в России с февраля возрастут примерно на 30%, ожидают эксперты.

Россияне стали реже покупать хлеб и сыр в 2021 году. По сравнению с предыдущим годом покупки хлеба упали на 14%, а сыра — на 8%, заявили в своем исследовании аналитики банка «Русский стандарт».

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цены продукты сладости
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