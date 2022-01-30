Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 11:20
11:19
Происшествия
Мошенники обманули директора петербургской строительной компании на 8,5 млн рублей
11:19
Политика
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Россия никак не угрожает Украине и не хочет войны
11:18
Армия
Yonhap: скорость запущенной КНДР ракеты в 16 раз превысила скорость звука
11:16
Весь мир
Войска Дании находились на территории Мали незаконно
11:16
Политика
Аналитик Розофф: агенты НАТО пытаются заманить Финляндию и Швецию в Альянс
11:16
Происшествия
Подстреливший человека в Тюмени полицейский перепутал его с медведем
11:14
Происшествия
ФАН публикует фото последствий взрыва газа в подмосковном Серпухове
11:13
Общество
Оксана Фандера стихами поздравила Филиппа Янковского с премией «Золотой орел»
11:12
Весь мир
ООН сообщила о гибели почти 2000 завербованных хуситами детей за 1,5 года войны в Йемене
11:10
Политика
Посольство США в Киеве предложило список стран, куда американцы могут уехать с Украины
Все новости

Политолог Дробницкий: США ответят России по гарантиям, когда решат проблемы с властью

Политика
Политолог Дробницкий: США ответят России по гарантиям, когда решат проблемы с властью
Федеральное агентство новостей

Киев, 30 января. Вашингтон ответит России на ее предложения по гарантиям безопасности, когда решит проблемы с властью. Таким мнением поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Политолог объяснил, почему Соединенные Штаты пока не могут дать России гарантий по безопасности и по Украине. По словам эксперта, Вашингтону в этом деле мешают два основных вопроса, связанные с деньгами и властью. Соответствующее заявление он сделал во время общения с изданием «Украина.ру».

Первую проблему пыталась решить Федеральная резервная система во главе с Джеромом Пауэллом, подчеркнул Дробницкий. Однако ей не удалось с этим справиться, пояснил эксперт. Председатель агентства заявил, что пока не готов озвучить планируемые способы для оздоровления финансово-кредитной политики, напомнил политолог.

«Второй вопрос — вопрос о власти, смогут ли демократы провести свой билль об электоральной реформе. Если они его не проведут, демократы проиграют выборы в конгресс 2022 года и с высокой вероятностью проигрывают президентские выборы 2024 года. С кем нам тогда договариваться?», — отметил политолог.

Политолог Дробницкий: США ответят России по гарантиям, когда решат проблемы с властью
Федеральное агентство новостей /

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент РФ Владимир Путин созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили вопрос гарантий безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Дробницкий: США ответят России по гарантиям, когда решат проблемы с властью
россия сша проблемы
Комментировать