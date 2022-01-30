Политолог Дробницкий: США ответят России по гарантиям, когда решат проблемы с властью

Киев, 30 января. Вашингтон ответит России на ее предложения по гарантиям безопасности, когда решит проблемы с властью. Таким мнением поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Политолог объяснил, почему Соединенные Штаты пока не могут дать России гарантий по безопасности и по Украине. По словам эксперта, Вашингтону в этом деле мешают два основных вопроса, связанные с деньгами и властью. Соответствующее заявление он сделал во время общения с изданием «Украина.ру».

Первую проблему пыталась решить Федеральная резервная система во главе с Джеромом Пауэллом, подчеркнул Дробницкий. Однако ей не удалось с этим справиться, пояснил эксперт. Председатель агентства заявил, что пока не готов озвучить планируемые способы для оздоровления финансово-кредитной политики, напомнил политолог.

«Второй вопрос — вопрос о власти, смогут ли демократы провести свой билль об электоральной реформе. Если они его не проведут, демократы проиграют выборы в конгресс 2022 года и с высокой вероятностью проигрывают президентские выборы 2024 года. С кем нам тогда договариваться?», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент РФ Владимир Путин созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили вопрос гарантий безопасности.