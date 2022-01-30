Жители России стали реже покупать хлеб и сыр в 2021 году

Москва, 30 января. Наиболее популярными продуктами в 2021 году были мясо, хлеб, кофе, сыр и молоко. Однако часть из них стала встречаться в чеках реже по сравнению с 2020 годом, передает «Прайм» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Хлеб в минувшем году россияне приобретали на 14% реже. Покупки сыра в 2021 году сократились относительно 2020 года на 8%, а суммарное количество покупок молока упало на 19%.

Мясо в прошлом году покупали на 7% больше, выяснили аналитики банка. Кофе встречался в кассовых чеках на 13% чаще, чем годом ранее.

Исследование проводилось на основе обезличенных сведений по числу в кассовых чеках топ-100 самых популярных товаров в 2020-2021 годах.

В целом спрос на продукты обогнал непродуктовые товары в 2021 году, повысившись вдвое по сравнению с 2020 годом. К такому выводу пришли аналитики NielsenIQ.