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Французская газета Les Echos отметила неравномерность дедолларизации в РФ

Экономика
Французская газета Les Echos отметила неравномерность дедолларизации в РФ
pixabay.com  /  qimono

Москва, 30 января. Постоянная угроза внешних санкций подталкивает Россию к уходу от доллара, однако американская валюта все равно доминирует над евро во внешних расчетах и накоплениях компаний, пишет французская газета Les Echoes.

По словам журналистов, дедолларизация в государственном и частном секторах происходит с разной скоростью. Результаты отказа от доллара видны в структуре валютных резервов и внешнего долга, однако денежная единица США все еще активно используется компаниями в торговых операциях, считают авторы материала.

Они отмечают, что доллар все еще остается популярным и среди банковских вкладчиков. Доля валюты в депозитах нефинансовых компаний и частных лиц составляет 40% и 24% соответственно.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что российская экономика готова к отказу от доллара. Так он прокомментировал сообщения о возможных санкциях в отношении России, которые могут коснуться операций в иностранной валюте.

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