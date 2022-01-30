Эрдоган пригрозил турецким СМИ наказаниями за публикацию «вредного» контента

Анкара, 30 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал наказания для СМИ, которые распространяют контент, «наносящий ущерб ценностям» страны.

Соответствующее заявление главы республики было распространено накануне. Эрдоган отметил, что Турции необходимы меры по защите «национальной культуры» и борьбе с «вредным контентом», распространяемые письменно, устно или визуально в средствах массовой информации. Конкретных примеров подобных публикаций президент не привел.

Turkey's President Recep Tayyip Erdogan warns media against publishing ‘harmful content’ https://t.co/nAjXfvHfTm pic.twitter.com/wkHfyo51CA — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 29, 2022

Он подчеркнул, что в отношении распространителей такого контента будут приниматься юридические меры, поскольку нельзя допускать явную или скрытую деятельность, направленную на «разрушение национальных и моральных ценностей».

Реджеп Тайип Эрдоган регулярно выступает с критикой в адрес изданий, которые, по его мнению, публикуют контент, не соответствующий ценностям его «Партии справедливости и развития» (ПСР). При этом Анкара в последние годы предпринимает все более активные шаги по усилению надзора за СМИ, а порядка 90% крупных турецких изданий или принадлежат государству, или близки к правительству.

On Saturday, Pres. Erdogan threatened Turkish media, saying legal action would be taken against activities aimed at damaging #Turkey's "national culture". This vague statement is simply a push by RTE to keep silencing his critics. No critics, no problems.https://t.co/w54OmAB1PZ — Steve Hanke (@steve_hanke) January 29, 2022

Надзор за информационным пространством в республике осуществляет Высший совет по радио и телевидению Турции (RTÜK). Это агентство регулирует радио- и телевещание, полностью контролируя и онлайн-контент, который оно имеет право удалять. Чаще всего под санкции попадают публикации откровенного характера, материалы, рассказывающие о ЛГБТ-ценностях, или контент, оскорбляющий президента.

Впрочем, репрессиям подвергаются не только СМИ, но и отдельные авторы. На прошлой неделе под арест попала известная журналистка Седеф Кабас, опубликовавшая сообщение о президентском дворце в своем Twitter-аккаунте. Она была задержана и доставлена в полицейское управление Стамбула вскоре после того, как разместила твит следующего содержания:

«Когда бык забирается во дворец, он не становится королем, но дворец становится сараем».

Эта публикация вызвала масштабную критику в адрес журналистки со стороны лояльных правительству чиновников. Так, Кабас осудил Фахреттин Алтун, глава управления по связям с общественностью администрации президента.

«Честь президента — это честь нашей страны. Я осуждаю вульгарные оскорбления в адрес нащего президента и его офиса», — написал он в Twitter.

Прокомментировал скандал и Абдулхамит Гюль, министр юстиции Турции. Он пообещал, что Кабас «получит по заслугам» за высказывания в адрес Эрдогана.

В настоящий момент 53-летняя журналистка находится под арестом и ожидает суда.

Turkish journalist Sedef Kabas was arrested on Saturday for insulting Pres. Erdogan. Since 2014, 12,811 Turks have been convicted of insulting RTE. No wonder Turkey ranks a dismal 139/165 in @CatoInstitute 2021 Human Freedom Index. https://t.co/8FhIGd8hXk — Steve Hanke (@steve_hanke) January 23, 2022

Подобные случае уже привычны в турецкой судебной практике. По обвинениям в оскорблении президента Турции за последние семь лет были привлечены к ответственности или осуждены десятки тысяч граждан. Согласно статистике, представленной минюстом, лишь в 2020 году в связи с данным обвинением в стране было начато 31 297 расследований, возбуждено 7 790 дел, обвинительные приговоры вынесены по 3 325 из них. Всего же с момента избрания Эрдогана на пост главы государства турецкие власти инициировали 160 169 расследований по факту оскорбления национального лидера.

Эту практику неоднократно критиковали международные инстанции. В октябре 2021 года Европейский суд по правам человека призвал Турцию изменить законодательство, отметив, что задержания обвиняемых в оскорблении главы государства нарушают свободу выражения мнений турецких граждан.

• 35 journalists sentenced to 92 years in prison in #Turkey in a year

• 56 journalists targeted in physical or armed assaults

• 70 journalists convicted of "insulting the President" since Erdoğan's election



???? BİA Media Monitoring Report 2021 https://t.co/RdGiOupfks pic.twitter.com/HOUcNIkUXu — bianet English (@bianet_eng) January 24, 2022

Против политики Анкары в отношении прессы выступали Организация Объединенных Наций (ООН) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Они подвергли критике репрессии против СМИ, которые усугубились в Турции после попытки госпереворота в 2016 году. С того момента, по подсчетам организаций, правительство распорядилось закрыть три информационных агентства, 16 телеканалов, 23 радиостанции, 45 газет и 15 журналов. Под арест попали десятки журналистов.

В ООН и ОБСЕ назвали происходящее нарушением международных норм и подчеркнули, что эти преследования не оправдываются текущим положением дел в стране. Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на свободу мнений и их выражения Дэвид Кей отмечал, что «широкая распространенность и резкий характер мер, в которых отсутствуют даже основные элементы надлежащей правовой процедуры, являются шокирующими и беспрецедентными в Турции в последнее время».