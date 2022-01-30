Эрдоган заявил о скором снижении инфляции в Турции

Анкара, 30 января. Курс турецкой лиры стабилизировался, сделал заявление президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, процентные ставки в государстве будут идти на спад, а «вместе с ними» сократится уровень инфляции.

Турецкий лидер отметил, что в ответ на последние манипуляции на валютных рынках власти страны предприняли шаги по защите национальной валюты. Это дало возможность стабилизировать курс лиры, передает агентство Anadolu слова Эрдогана.

«Процентные ставки снижались и продолжат снижаться, а вместе с ними снизится и уровень инфляции», — сообщил Эрдоган на открытии ряда объектов в северо-восточной провинции Гиресун.

Некоторые страны ожидает падение экономических показателей в 2022 году. В их числе могут оказаться Турция и Бразилия, заявил ранее директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «СКОЛКОВО-РЭШ» Олег Шибанов.