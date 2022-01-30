Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 11:19
11:19
Происшествия
Мошенники обманули директора петербургской строительной компании на 8,5 млн рублей
11:19
Политика
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Россия никак не угрожает Украине и не хочет войны
11:18
Армия
Yonhap: скорость запущенной КНДР ракеты в 16 раз превысила скорость звука
11:16
Весь мир
Войска Дании находились на территории Мали незаконно
11:16
Политика
Аналитик Розофф: агенты НАТО пытаются заманить Финляндию и Швецию в Альянс
11:16
Происшествия
Подстреливший человека в Тюмени полицейский перепутал его с медведем
11:14
Происшествия
ФАН публикует фото последствий взрыва газа в подмосковном Серпухове
11:13
Общество
Оксана Фандера стихами поздравила Филиппа Янковского с премией «Золотой орел»
11:12
Весь мир
ООН сообщила о гибели почти 2000 завербованных хуситами детей за 1,5 года войны в Йемене
11:10
Политика
Посольство США в Киеве предложило список стран, куда американцы могут уехать с Украины
Все новости

Премьер Японии Кисида созвал заседание СНБ после предполагаемого ракетного пуска КНДР

Армия
Премьер Японии Кисида созвал заседание СНБ после предполагаемого ракетного пуска КНДР
pixabay.com

Токио, 30 января. Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял решение созвать заседание Совета национальной безопасности (СНБ) после предполагаемого ракетного пуска КНДР.

Отмечается, что 30 января минобороны Японии сообщило о возможном пуске баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В связи с предполагаемыми ракетными испытаниями при канцелярии японского премьера был создан кризисный штаб.

«Предполагается, исходя из стандартных показателей баллистических ракет, что снаряд пролетел около 800 километров, достигнув максимальной высоты полета в две тысячи километров, а время полета составило около 30 минут», — заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Японские власти выразили «решительный протест» в связи с ракетным пуском Пхеньяна. Отмечается, что это уже седьмое по счету испытание вооружений КНДР с начала года.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Премьер Японии Кисида созвал заседание СНБ после предполагаемого ракетного пуска КНДР
япония кндр ракеты
Комментировать