Премьер Японии Кисида созвал заседание СНБ после предполагаемого ракетного пуска КНДР

Токио, 30 января. Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял решение созвать заседание Совета национальной безопасности (СНБ) после предполагаемого ракетного пуска КНДР.

Отмечается, что 30 января минобороны Японии сообщило о возможном пуске баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В связи с предполагаемыми ракетными испытаниями при канцелярии японского премьера был создан кризисный штаб.

«Предполагается, исходя из стандартных показателей баллистических ракет, что снаряд пролетел около 800 километров, достигнув максимальной высоты полета в две тысячи километров, а время полета составило около 30 минут», — заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Японские власти выразили «решительный протест» в связи с ракетным пуском Пхеньяна. Отмечается, что это уже седьмое по счету испытание вооружений КНДР с начала года.