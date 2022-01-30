Надаль показал фото с тренировки перед финальным матчем AO-2022 против Медведева

Мельбурн, 30 января. Бывшая первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль опубликовал пост в Instagram перед финальным матчем Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2022) с россиянином Даниилом Медведевым.

Испанский теннисист на своей странице в Instagram опубликовал фото с тренировки.

Prt Scr instagram.com / @rafaelnadal

«Предфинальная практика», — написал 35-летний Надаль.

В полуфинале австралийского турнира Медведев в четырех сетах победил Стефаноса Циципаса. Матч получился напряженным, в какой-то момент россиянин начал ругаться с судьей встречи из-за того, что последний не делал замечания отцу греческого теннисиста за коучинг. В результате Федерация тенниса Австралии оштрафовала Медведева на 12 тысяч долларов за скандал с арбитром.

Отметим, что многие теннисисты ранее призывали Апостолоса Циципаса прекратить эту практику во время матчей.

Финал AO-2022 между Надалем и второй ракеткой мира Даниилом Медведевым состоится в воскресенье, 30 января. Россиянин второй раз подряд вышел в финал Australian Open. В решающем матче прошлого года он проиграл сербу Новаку Джоковичу.