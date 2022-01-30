Политолог Шпунт: ЕС «выстрелил себе в ногу», отказавшись от долгосрочных контактов на закупку газа

Европа сама виновата в том, что цены на газ невозможно прогнозировать в долгосрочной перспективе. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог, профессор Высшей школы экономики, заместитель генерального директора Института региональных проблем Александр Шпунт.

Собеседник отреагировал на заявление заместителя директора ФНЭБ Алексея Гривача о том, что США на долгие годы обеспечили рекордные цены на газ в Европе.

«Сегодня цены на газ определяются одним параметром. Он настолько непредсказуем, что на эти зиму-весну еще немного можно спрогнозировать, то, что будет летом, вообще непонятно. Этот параметр связан с позицией Брюсселя по фактическому запрещению в Европе заключения долгосрочных контрактов и перехода исключительно на своповые цены», — сообщил политолог.

Александр Шпунт также поделился своим видением сложившейся в Европе ситуации.

«Я специально не беру нефть, там отдельная ситуация. Представьте, что у вас идет поставка электроэнергии, и каждый месяц поставщик и вы как потребитель заключаете новый контракт на новые объемы и на новые цены. Сейчас происходит то же самое, только еще хуже. Если электроэнергия имеет более-менее понятный объем потребления, колебания не очень велики, то газ — замещающий энергоноситель. Он вытесняет угольную или атомную энергетику в Германии», — пояснил собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

В завершение он добавил, что, хоть Вашингтон и воспользовался сложившейся ситуацией в своих интересах, ответственность за нынешнее положение дел лежит именно на ЕС.

«Помимо физических объемов потребления газа для отопления домов или заправки автотранспорта, у этого топлива есть еще замещающая функция. Она создает такую неопределенность, что по долгосрочным контрактам можно было прогнозировать цены на весну, лето, через год. Даже в этом случае конечные объемы добирались на своповом рынке через большой контракт. Сейчас же, якобы во избежание энергозависимости, по сути, контракты на газ заключаются заново каждый день. В результате цены колеблются от 500 до 2000 евро. Как в этой ситуации можно прогнозировать контракты на долгие годы вперед? Кстати, при всех претензиях к США, это сделали европейцы. Выстрелил себе в ногу конкретно Брюссель», — подытожил профессор Высшей школы экономики.

Ранее экономист Андрей Колганов в беседе с ФАН прокомментировал заявление британских промышленников о кризисе из-за дефицита российского газа в Европе. По его мнению, причиной такого положения стало ошибочное решение приобретать газ по краткосрочным контрактам.