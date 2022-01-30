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Немецкая ассоциация технадзора выявила ненадежность Tesla Model S

Экономика
Немецкая ассоциация технадзора выявила ненадежность Tesla Model S
tesla.com  /  Tesla

Берлин, 30 января. Ассоциация технического надзора Германии TÜV оценила местные подержанные электрифицированные автомобили с целью обнаружить степень наличия неисправностей спустя несколько лет эксплуатации. Об этом пишет издание merkur.de.

Статистика, которая основана на постоянных технических осмотрах, продемонстрировала, что наиболее проблемным электромобилем в ФРГ стал американский седан Tesla Model S.

Исследование TÜV является первым в Германии, так эксперты сумели составить полноценный рейтинг надежности б/у автомобилей только сейчас, потому что в стране набралось достаточное количество электрокаров, а также данных для составления объективного перечня. Законодательство государства определяет, что новые авто должны проходить первый ТО через три года после выезда на дороги.

Выяснилось, что меньше всего трудностей водителям после трех лет использования принесли электроверсии микрохетчбэка Smart Fortwo. Специалисты смогли обнаружить проблемы только у 3,5% таких транспортных средств. Далее в списке идет BMW i3. Инженеры сообщают о 4,7% авто, которые нуждались в проведении какого-либо ремонта. «Бронза» надежности досталась Renault Zoe (5,7%).

Самые частые неисправности фиксировались у владельцев стареньких Tesla Model S. Проблемы нашли у 10,7% моделей. Чаще всего в машинах из США отказывали поперечные рычаги подвески, противотуманные фары, либо фары ближнего света.

Известный автопроизводитель из Соединенных Штатов Америки сумел получить максимальную чистую прибыль по результатам прошлого года. Данная информация имеется в пресс-релизе компании.

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