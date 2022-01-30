Аналитик Гойхман указал на риски роста доллара до 80 рублей

Москва, 30 января. Для курса российской валюты на ближайшую перспективу есть несколько сценариев, и наиболее вероятный — благоприятный, однако нельзя исключать риски, заявил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

В своем прогнозе для «Российской газеты» он отметил, что рубль будет остро зависеть от степени противостояния России и Запада. Если политики продолжат делать резкие заявления, как в начале января, курс доллара и евро к рублю поднимется до 80 и 90 рублей соответственно. Гораздо хуже будут обстоять дела, если в отношении РФ все-таки введут санкции. Тогда рынок может увидеть 88-90 рублей за доллар, 95-98 рублей за евро и выше.

Безусловно, существует множество промежуточных сценариев, отметил Гойхман. И наиболее вероятный — снижение градуса напряженности на валютном рынке. В базовом сценарии вероятный диапазон движения курса рубля на следующей неделе будет 76-79 рублей за доллар и 85-88 рублей за евро.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее сообщил, что доллар может обвалиться из-за обострения отношений России с НАТО и странами Запада. Именно поэтому следует как можно активнее покупать российскую валюту.