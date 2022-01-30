Группа Zdob si Zdub будет представлять Молдавию на Евровидении

Кишинев, 30 января. Молдавская рок-группа будет третий раз представлять свою страну на песенном конкурсе Евровидение-2022.

Музыкальный коллектив будет исполнять песню под названием Trenuleul, что в переводе с молдавского означает «Поезд». Композиция была записана вместе с оркестром Братьев Адваховых.

Zdob si Zdub была выбрана из 28 претендентов на национальном отборе, который состоялся в TRM Studio в Кишиневе 29 января. Решение принимало профессиональное жюри.

Для молдавского коллектива это будет уже третье участие в конкурсе. Впервые рокеры приезжали на Евровидение в 2005 году с песней Bunica Bate Toba и заняли шестое место. Второй раз состоялся в 2011-м. Исполнив композицию So Lucky, группа заняла 12-е место.

Международный песенный конкурс Евровидение-2022 состоится на территории Италии. Ранее организаторы уже представили логотип и слоган мероприятия.