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Группа Zdob si Zdub будет представлять Молдавию на Евровидении

Шоу-бизнес
Группа Zdob si Zdub будет представлять Молдавию на Евровидении
wikipedia.org  /  Frédéric de Villamil / CC BY-SA 2.0

Кишинев, 30 января. Молдавская рок-группа будет третий раз представлять свою страну на песенном конкурсе Евровидение-2022.

Музыкальный коллектив будет исполнять песню под названием Trenuleul, что в переводе с молдавского означает «Поезд». Композиция была записана вместе с оркестром Братьев Адваховых.

Zdob si Zdub была выбрана из 28 претендентов на национальном отборе, который состоялся в TRM Studio в Кишиневе 29 января. Решение принимало профессиональное жюри.

Для молдавского коллектива это будет уже третье участие в конкурсе. Впервые рокеры приезжали на Евровидение в 2005 году с песней Bunica Bate Toba и заняли шестое место. Второй раз состоялся в 2011-м. Исполнив композицию So Lucky, группа заняла 12-е место.

Международный песенный конкурс Евровидение-2022 состоится на территории Италии. Ранее организаторы уже представили логотип и слоган мероприятия.

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евровидение песня молдавия zdob si zdub
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