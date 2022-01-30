ВМСУ применили комплекс «Нептун» для удара по «противнику» на учениях в Черном море

Киев, 30 января. ВМС Украины провели в Черном море учения с применением ракетного противокорабельного комплекса «Нептун».

По имеющейся информации, в подразделениях ВМСУ прошла проверка готовности сил к реагированию на кризисные ситуации. Были отработаны совместные действия с применением корабельным, береговых и воздушных компонентов.

Одним из главных элементов стало присоединение к маневрам подразделения с мобильным ракетным комплексом «Нептун». Личный состав получил боевое распоряжение, после чего совершил передвижение в нужный район и нанес ракетный удар по условному противнику.

Ранее сообщалось, что украинская армия провела крупные артиллерийские учения вблизи Крыма. Военнослужащие применили гаубицы «Мста-Б» для отражения атаки «противника».