Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 11:18
11:16
Весь мир
Войска Дании находились на территории Мали незаконно
11:16
Политика
Аналитик Розофф: агенты НАТО пытаются заманить Финляндию и Швецию в Альянс
11:16
Происшествия
Подстреливший человека в Тюмени полицейский перепутал его с медведем
11:14
Происшествия
ФАН публикует фото последствий взрыва газа в подмосковном Серпухове
11:13
Общество
Оксана Фандера стихами поздравила Филиппа Янковского с премией «Золотой орел»
11:12
Весь мир
ООН сообщила о гибели почти 2000 завербованных хуситами детей за 1,5 года войны в Йемене
11:10
Политика
Посольство США в Киеве предложило список стран, куда американцы могут уехать с Украины
11:09
Общество
Вирусолог Нетесов назвал появление новых штаммов COVID-19 причиной повторных заражений
11:08
Происшествия
Житель Барнаула погиб при пожаре в квартире на пятом этаже
11:07
Общество
Ученый Джо Ван Гиндерахтер заявил, что молочная кислота ослабляет противораковую защиту
Все новости

Трамп пообещал вышвырнуть Байдена из Белого дома в 2024 году

  /   Обновлено: 30 января 2022 10:03
Политика
Трамп пообещал вышвырнуть Байдена из Белого дома в 2024 году
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Остин, 30 января. Бывший президента США республиканец Дональд Трамп заявил об амбициях вновь занять кресло в Овальном кабинете Белого дома.

По его словам, республиканцы сперва намерены захватить преимущество в Палате представителей США.

«Мы начнем с того, что закончим политическую карьеру Нэнси Пелоси раз и навсегда. А затем мы вышвырнем преступную семью Байденов из Белого дома в 2024 году!», — резюмировал он.

Соответствующий тезис прозвучал в рамках выступления Трампа перед своими сторонниками в Техасе. Бывший глава Белого дома уже начал предвыборную кампанию. Ранее он объявил о своем намерении принять участие в президентской гонке, которая состоится в 2024 году. Политик активно критикует своих оппонентов из Демократической партии.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Трамп пообещал вышвырнуть Байдена из Белого дома в 2024 году
выборы трамп байден
Комментировать