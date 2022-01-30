Трамп пообещал вышвырнуть Байдена из Белого дома в 2024 году

Остин, 30 января. Бывший президента США республиканец Дональд Трамп заявил об амбициях вновь занять кресло в Овальном кабинете Белого дома.

По его словам, республиканцы сперва намерены захватить преимущество в Палате представителей США.

«Мы начнем с того, что закончим политическую карьеру Нэнси Пелоси раз и навсегда. А затем мы вышвырнем преступную семью Байденов из Белого дома в 2024 году!», — резюмировал он.

Соответствующий тезис прозвучал в рамках выступления Трампа перед своими сторонниками в Техасе. Бывший глава Белого дома уже начал предвыборную кампанию. Ранее он объявил о своем намерении принять участие в президентской гонке, которая состоится в 2024 году. Политик активно критикует своих оппонентов из Демократической партии.